Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 22:40
Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


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