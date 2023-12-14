Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- O savcıyla ilgili karar verildi
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
- Tefecilik çetesi çökertildi!
- Davada karar çıktı!
- Üçok görevden alındı!
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’