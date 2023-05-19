Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Tatile gelme oyunu kullan

Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:44

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:44

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması ve 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidilecek olması nedeniyle, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin turizmin incisi ve yazlıkçı nüfusunun yoğun olduğu kent Ayvalık’a “Sevgili misafirlerimiz sizleri çok seviyoruz ama 28 Mayıs günü Ayvalık’a tatile gelmeyin oyunuzu kullanın, vatandaşlık görevinizi yapın” çağrısında bulundu..

Başkan Mesut Ergin; “Değerli vatandaşlarımız; Aldığımız bilgiye göre 28 Mayıs günü şiddetli rüzgar beklendiğinden tüm sahillerimiz, eşsiz manzaramızın seyir alanları ve kuvvetli yağışlardan dolayı tarihi kent sokaklarımız kapalıdır. Sizleri çok seviyoruz ama aynı gün ikinci turda ülkemizde doğacak güneşin keyfini ikamet adreslerinizde çıkarmanızı tavsiye ederiz. Tabii 29 Mayıs’tan itibaren hepinizi bekleriz. Çünkü biz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatımızın hiçbir anında karamsarlık nedir, tanımadık!” mesajı paylaştı.