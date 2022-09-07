Ayvalık yeni eğitim-öğretim yılına hazır

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:22

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasından öncesi ilçe genelinde hazırlarını bitirdi.

Okulların açılmasıyla birlikte Ayvalık genelindeki tüm okulların önlerinde araç, yaya ve öğrenci yoğunluğunun fazla olacağından dolayı ekipler okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle uyarı levhaların boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, ekipler tarafından okulların önlerinde zamanla yıpranan ve silinen azami seyir hızlarının gösterildiği hız ikaz işaretleri ve öğrenci geçidi levhası yol zeminlerini ve 'Önce Yaya' ikonlarını boyayarak, öğrencilerimizin trafik güvenliğinin sağlanması amaçlandı.