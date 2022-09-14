Ayvalık’ın kurtuluşun 100. yılı kutlandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:27

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar gün boyunca devam etti. Altınova Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“BU ONURU 100 YILDIR YAŞIYORUZ”

Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve çelenk sunumunun ardından günün anlamıyla ilgili konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihin en önemli zaferlerinden olan 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi. 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya’nın 29 Mayıs 1919 da ateşlediği ilk kurşun ile yanan bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin, 14 Eylül 1922’de Altınova’nın ardından 15 Eylül’de Ayvalık’ın kurtuluşuyla taçlandığını ve ülkenin işgal güçlerinden tamamen arındırıldığını vurgulayan Başkan Ergin, “Altınova ve Ayvalık o günden bu yana 100 yıldır bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi kavramlarına sonuna kadar sahip çıkmış, Atatürk ilke ve devrimlerinden küçük de olsa taviz vermeden duruşunu korumuş örnek şehirlerdir. Bize özgürlük, bağımsız Türkiye Cumhuriyet’inin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

“ATATÜRK’E LAYIK EVLATLAR OLACAĞIZ”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de 'İlk Hedefimiz Akdeniz'dir' işaretiyle başlayan büyük taarruz ve dört gün içinde 30 Ağustos Büyük Zafer’in yaşanmasının ardından 14 gün sonra Altınova'ya gelindiğini hatırlatan Mesut Ergin, “Bu, Türk halkını en büyük zaferlerinden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç; emperyalizme karşı yapılmış ve çökmüş bir imparatorluktan, Cumhuriyet'in doğuşuna giden bir yol olmuştu. Başlatılan bu hareketle; kurtuluş destanı 14 Eylül'de Altınova'da, tekrar yazılmıştı. O gün Altınova'nın kurtuluş yolunu açan kahramanlarımızın hatırasını, bu onuru yüz yıldır yaşıyoruz daha nice yüz yıllar yaşayacağız ve bu onuru gururla taşıyacağız. Yıllarca süren direnişten sonra düşman işgalinden kurtarılan Altınova o dönemin koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmiş. Ancak buna rağmen savaş ekonomisini geride bırakmayı başarmıştır. Altınovalı hemşehrilerim çok kısa bir sürede Atatürk’ün verimli toprakları nedeniyle adını koyduğunu Altınova’da kendi ayakları üzerinde durmuş ve günümüze gelmiştir. Bu toprakları, Kuvva-i Milliyecilerimize; halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz, bunun bilincindeyiz. Bu borcu da çok çalışarak, çok üreterek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık evlatlar olarak ödedik, sonsuza kadar da ödemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAHİP ÇIKALIM”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini değiştirmesinin mânâsını gerçek anlamda taşıyan Altınova’nın, vatanından vazgeçmeyenlerin Kuvva-i Milliye kenti olduğunu dile getiren Başkan Ergin, “Üç buçuk yıllık direnişin yatağıdır. Yine evimize, bağımıza, zeytinimize, tarihimize, esnafımıza, verimli topraklarımıza, turizmimize sahip çıkalım. Türk ulusu Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından durmuş ve Anadolu’nun her karış toprağı düşman işgalinden kurtulmuştur. Eğer biz bu topraklarda özgürce yaşıyor, toprağımızı ekip biçiyor, beş vakit ezan sesi yankılanıyorsa, al yıldızlı bayrağımızın altında kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu o günkü savaşları kanları ve canları pahasına kazanan o kahraman askerlerimize, kahraman kadınlarımıza borçluyuz. Eğer bugünleri, barış ve huzur içinde yaşıyorsak bunu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te kurduğu laik, demokratik, çağdaş ve insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyetimize borçluyuz. Altınovamızın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlu olsun, bugünü nice yıllarda kutlamak dileğiyle değerli Altınovalı hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum” diye konuştu.

Resmi törenlerin ardından; Altınova’da başlayan kutlamalar çerçevesinde; Altınova Belediye hizmet binasında “Milli Mücadele” sergisi” açıldı. Bir gün önce başlayan Altınova’daki kutlamalar dahilinde; 13 Eylül Salı günü Altınova Atatürk Kültür Merkezi’nde “Önce Vatan” isimli tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluştu. 14 Eylül Altınova’nın yüzüncü kurtuluş günü, ünlü sanatçı Soner Olgun akşam saatlerinde vereceği konser ilse sona erecek.