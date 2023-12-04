Ayvalık’ta 69 göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:13

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisiyle hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 ile KB-4510 botu Yunanistan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 22 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ayvalık açıklarında yaptıkları ikinci operasyonda ise; Midilli Adası’na gitmekte olan içinde 47 göçmenin bulunduğu lastik bot durdurularak, göçmenler ele geçirildi.

Her iki operasyonda kurtarılan 69 göçmen, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 göçmenin, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.