Ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de İstasyon Mahallesi güney çevre yolunda polis ekipleri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.
Ticari takside yapılan aramada 4’ü Filistin 2 Fas uyruklu toplam 6 kaçak göçmen yakalandı.
6 kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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