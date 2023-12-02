Ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:44
Ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de İstasyon Mahallesi güney çevre yolunda polis ekipleri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Ticari takside yapılan aramada 4’ü Filistin 2 Fas uyruklu toplam 6 kaçak göçmen yakalandı.

6 kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


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