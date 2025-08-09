Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

ABD Başkanı Trump, iki liderle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler. Ermenistan ile Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için Trump'a teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını belirtti.

Trump, Zengezur Koridoru'nun da faaliyet göstermeye başlayacağını duyurarak, iki lidere de gösterdikleri cesaret nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki lider ortak deklarasyona imza attı. Trump da şahit olarak ortak deklarasyon zaptına imza koydu.

Aliyev, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini de söyledi.

Trump, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, görüşmenin gerçekleşeceğini fakat detaylar hakkında daha sonra açıklama yapacağını bildirdi. Trump, "Yakında bir yer açıklayacağız. Putin ile çok popüler bir yerde toplantı yapacağız" dedi.