Aziz Çelik'in kardeşi Şeref Çelik hayatını kaybetti
Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'in kardeşi Şeref Çelik 58 yaşında hayatını kaybetti.
Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik'in kardeşi Şeref Çelik yaşamını yitirdi.
Aziz Çelik, 58 yaşındaki kardeşininin ölümünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Anneleri çocukları,
abileri kardeşleri ardından ağlatan;
çocukları, sevenleri kanadı kırık bırakan “ölüm, adın kalleş olsun”!
Bu dünyadan bir kardeş geçti…
Şeref’i kaybettik…"
Anneleri çocukları,— aziz çelik (@EmeginHalleri) September 22, 2023
abileri kardeşleri ardından ağlatan;
çocukları, sevenleri kanadı kırık bırakan “ölüm, adın kalleş olsun”!
Bu dünyadan bir kardeş geçti…
Şeref’i kaybettik…
(1965-2023) pic.twitter.com/hiZ3DtZTNU
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