Aziz İhsan Aktaş davası: Abdurrahman Tutdere'nin savunması ortaya çıktı!

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve 7 CHP'li belediye başkanıyla birlikte 200 sanığın yargılandığı dava Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda bugünde devam ediyor.

Yargılanan belediye başkanlarından biri olan ve ilk olarak tutuklandıktan sonra daha sonra ev hapsine alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin savunması ortaya çıktı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Davada sanık olarak yargılanan ancak İstanbul'daki duruşmalara katılmayan Tutdere, bugün Adıyaman 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği savunmada şunları söyledi:

"İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hukuk fakültesini bitirdikten sonra 19 yıl Adıyaman Merkez'de serbest avukat olarak çalıştım. 2018 Milletvekili genel seçiminde Adıyaman Milletvekili olarak seçildim. Daha sonra 2023 genel seçiminde tekrar Adıyaman Milletvekili olarak seçildim. Adıyaman Milletvekili olarak görev yapmaktayken 31 Mart seçimlerinde özellikle deprem yaşamış kentimizin bütün farklı kesimlerinin ve halkın ortak talebiyle belediye başkan adayı oldum. Adıyaman da yüzde 50'den fazla oy alarak belediye başkanı seçildim. Belediye başkanı seçildikten sonra milletvekilliğinden istifa ettim. Halen Adıyaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım.

“SORUŞTURMA YETKİSİZ MAKAM TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ”

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, düzenlenen iddianame özensiz ve eksik araştırmaya dayalı düzenlenmiştir. Zira iddianamede hakkımda 62. eylem olarak belirtilen olay kapsamında yalnızca Savaş Çetinkaya'nın soyut iddiaları mevcuttur. Bu kişinin iddiaları hiçbir şekilde araştırılmamıştır. Gerek Adıyaman Belediye başkanlığından gerek Sosyal Güvenlik Başkanlığından yapılacak basit bir araştırma ile iddiaların yanlışlığını ortaya koyma imkanı varken Cumhuriyet Savcısı lehe delilleri toplamadan haksız bir şekilde gözaltına almama sebebiyet vermiş ve bugün burada sanık sıfatıyla bulunmama haksız bir şekilde yargılanmama sebep olmuştur. Bu da görev yaptığım ve deprem mağduru olan Adıyaman halkının da mağduriyetine sebep olmuştur. Ayrıca Adıyaman'da gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yapılması usule aykırıdır ve yetkisizdir. Bu da hak ihlaline sebebiyet vermiştir.

“SAVAŞ ÇETİNKAYA İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM”

Soruşturma Savaş Çetinkaya'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifade ile başlıyor. Savaş Çetinkaya Adıyaman gediğini belirttiği tarih 06.06.2024 tarihidir. Benim göreve başladığım tarih 03.04.2024 tarihidir. Savaş Çetinkaya'nın Adıyaman'a geldiği ve tarafımla görüştüğünü iddia ettiği tarihte görevim sebebiyle özellikle 04-05-06-07-08/06/2024 tarihlerinde Ankara ve İstanbul illerindeydim. Buna ilişkin tarafımda delillerim vardır. Dosyaya ibraz edeceğim. Savaş Çetinkaya ile yüzyüze ve telefonla hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Buna ilişkin hiçbir HTS kaydı ve somut delil yoktur. Ben 3 Nisanda göreve başladım. Hakdişlerin biriktiği ve belediye başkanlığınca ödenmediği yönünde iddia bulunsa da göreve geldiğim tarih olan 03.04.2024 tarihinden sonra 19.04.2024 tarihi ve sonraki aylarda düzenli bir şekilde hakediş ödemeleri yapılmıştır. Buna ilişkin muhasebe kayıtlarını dosyaya ibraz edeceğiz.

Bahsi geçen temizlik ve araç kiralama ihalesi, 2022 yılında yapılmış, ödemeler benden önce nasılsa, benim dönemimde de aynı şekilde ödenmeye devam etmiştir. 24 milyon TL hakedişin biriktiği söyleniyor. Kesinlikle bahse konu firmaya karşı birikmiş bir hakediş yoktur, ödemeler düzenli olarak yapılmıştır. Hatta gecikme dahi yoktur. Bu hususlar sunacağımız belgelerde açıkça anlaşılacaktır. ikinci iddiası bu şirketin proje sorumlusu olduğunu söylüyor, ancak bu iddialar tamamen yalandır. Bu adamın bu şirkette çalıştığına dair hiçbir belge yoktur. Hakediş ödeme şekli usulü, 5018 sayılı Kanunda harcama yetkisine sahip ilgili birim müdürleri tarafından yapılmaktadır. Belediye Başkanı ile hiç bir ilgisi yoktur. Biz göreve geldiğimizde bütün ihaleleri canlı yayın yaparak, halk huzurunda yapmaktayız.

“TEMİZLİK İHALESİ 2022’DE YAPILDI, YENİ İHALE AÇILMADI”

Ceyhan Kayhan ile milletvekili olduğum dönem içerisinde mecliste İzmir milletvekilleri ile odamın bitişik olması ve Ceyhan Kayhan'nın da Karabağlar Belediye Başkan yardımcılığından istifa ettikten sonra aday olmak amacıyla meclise gelip gitmesi sebebiyle tanıştım. Daha sonra ben belediye başkanı adayı oldum ve kazandım. Ceyhan Kayhan aday adayı oldu ve kazanamadı.

“HTS KAYITLARI İDDİALARI ÇÜRÜTÜYOR”

Adıyaman deprem sonrasında binaların birçoğu yıkılmış ve halk hizmete muhtaç konumundaydı, ben de belediye tecrübesi olan liyakatli kadrolar aramaya başladım, yaptığım araştırma neticesinde Ceyhan Kayhan'ın uygun olabileceğini değerlendirerek belediye başkan yardımcısı olarak 18.05.2024 tarihinde görevlendirdim. Benden önce 2015 yılından beri belediyenin asli görevlerinden biri olan temizlik görevleri ihale yoluyla müteahhitlere yaptırılmış ancak göreve geldikten sonra araç filosunu ve belediye alt yapısını güçlendirerek belediyenin kendi imkanlarıyla yerine getirecek bir kapasiteye ulaştırdım. Bundan dolayı 30.09.2024 tarihi itibariyle Bilginay isimli firma ile sözleşmemiz sona erdi ve bu konuda yeniden ihaleye çıkmadık.

Sanık Savaş Çetinkaya'nın kendisini belediye başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiğim iddiası yalandır. Ben bu dosya kapsamında soruşturma aşamasında ifadem alınıncaya kadar Savaş Çetinkaya ismini duymadım ve bu kişiyi tanımıyordum. Yine Savaş Çetinkaya ile Ceyhan Kayhan'ın tanışıklığına ilişkin ve aralarındaki iddialara konu münasebetlere ilişkin benim bilgim yoktu. Benim 4 tane belediye başkan yardımcım vardır ve bine aşkın personelim vardır. Bu kişilerin özel hayatında ve sosyal hayatında kimlerle görüşüp görüşmediğini bilmem mümkün değildir. Kaldı ki Savaş Çetinkaya ve Ceyhan Kayhan'ın tanışıklığı İzmir Karabağlar dönemine dayanmaktadır. Yani bu kişilerin tanışıklığı Adıyaman ile bir alakası yoktur. Bu husus taraf beyanları ile de sabittir. Yine bu dosyaya ilişkin soruşturma öncesinde Ceyhan Kayhan bana hiçbir şekilde Savaş Çetinkaya isimli kişiden bahsetmedi. Yine Savaş Çetinkaya beyanına göre Ceyhan Kayhan'ın kendisinden para talep ederken, talep ettiği paraları Başkan için harcadığı iddiasında bulunmuş ise de o iddia doğru değildir. Ceyhan Kayhan'ın aldığı paraların niçin alındığı ve nerede harcandığına dair ilgim ve bilgim yoktur. Kaldı ki bahse konu paranın bir kısmı Ceyhan Kayhan'ın şahsi hesabına gitmiştir. Savaş Çetinkaya mahkemede alınan savunmasında benimle telefonla görüşme gerçekleştirdiğini söylüyor ancak HTS analiz raporu ve dijital materyal inceleme raporu Savaş Çetinkaya'nın yalan söylediğini ortaya koymaktadır.

Savaş Çetinkaya ile Ceyhan Kayhan arasındaki para alışverişinin Adıyaman Belediyesi ile ve tarafım ile hiçbir ilgisi yoktur. Benim bu hususta bir bilgim de bulunmamaktadır. Yine bu iddia kapsamında Tekin Aktaş ifadesinde Savaş Çetinkaya'dan duyduğu üzere; belediye başkanın değişmesi ile birlikte hakedişlerin ödenmesi noktasında zorluk çıkardığı ve taleplerde bulunulduğu iddiası var ise de bu hususlar doğru değildir. Tekin Aktaş ile tanışıklığım ve görüşmüşlüğüm yoktur. Savunmamda sıkça belirttiğim üzere firma ile ödemeler düzenli olarak yapılmıştır.

Savaş Çetinkaya tarafından Dilaver Bayır'a ait firmaya gönderilen paranın belediye ile ve tarafımla bir ilgisi yoktur. Hangi amaçla gönderildiğini bilmiyorum. Ancak Bilginay isimli firmada Adıyaman'da faaliyet göstermiştir. Bu dönem içerisinde Dilaver Bayır'a ait ile aralarında geçen bir ilişkiye dayalı olabilir, buna ilişkin bir bilgim yoktur ancak bu hususun belediye ve tarafımla bir ilgisi olmadığı nettir. Paranın gönderildiği tarih itibariyle Dilaver Bayır'a ait firma ile öncesinde de sonrasında da bir alacak verecek ilişkimiz yoktur.

İddianamenin 503. sayfasında söz konusu para transferlerinin ileride yapılacak muhtemel ihaleler nedeniyle firmalardan alınmış olabileceği yönünde varsayıma dayalı kabul yapılmış ancak söz konusu tarihte yapılmış bir ihale yoktur ve sonraki süreçte de temizlik ihalesine çıkılmamış, Belediye başkanlığı imkanı ile temizlik hizmeti ifa edilmiştir. Bir başka anlatımla söz konusu firma yada başka bir firma ile yapılmış bir sözleşme/ihale yoktur.

Ceyhan Kayhan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Bir başka anlatımla benim himayemde çalışan biri değildir.

Aziz İhsan Aktaş ile tanışıklığım yoktur. Yine bu kişinin Belediyemiz ile bir ilgisi yoktur. Örgüt lideri olarak iddianamede belirtilen Baki Nugay'ı tanımıyorum.

Sanıklar Savaş Çetinkaya ve Tekin Aktaş mahkemede alınan ifadelerinde beni tanımadıklarını ve benimle görüşmediklerini söylemişlerdir.

Dosya kapsamındaki deliller ve dinlenen sanıkların beyanları nazara alındığında suçsuzluğum açıkça ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dosya kapsamı da dikkate alınarak hakkımdaki dosyanın tefrik edilerek hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum.

TELEFON VE DİJİTAL MATERYALLERİN İADESİ TALEBİ

Ben Adıyaman Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Adıyaman ili 06.02.2023 tarihini deprem nedeniyle binlerce şehidin kefensiz toprağa vermiş bir kenttir. Acılı bir kenttir. Böyle bir ilin belediye başkanının soyut bir iddiaya dayalı olarak soruşturulması ve hakkında dava açılmasının hukuk devletinde yeri yoktur. Bu soruşturma sadece beni değil bütün Adıyaman halkının, yaşama tutunmaya çalışan halkı da mağdur etmiştir. Bu kovuşturma haksız bir uygulamadır. Haksızlığın ve özellikle Adıyaman halkının mağduriyetinin giderilmesi için özellikle tarafıma ilişkin yargılamanın bir an önce neticelenmesi elzemdir. Ben soruyorum şuanda benim İstanbul'da Silivri'de yargılaması görülen bir dosya ne işim var?

Gözaltı işlemleri sırasında cep telefonumu kendi rızamla teslim ettim. Şifremi söyledim. Buna ilişkin el koyma kararı yoktur. Telefonumun da imaj incelemesi yapıldı, alıkonulmasını gerektirir bir durum yoktur. Ben belediye başkanı olarak görev yaparım ve telefon rehberinde kayıtlı çok sayıda kişi vardır. Görevimi yerine getirebilmem ve ilişkilerimi sürdürebilmem açısından telefonumun ve diğer dijital materyallerimin iadesini talep ederim.

“RÜŞVET TALEP ETMEDİM, BERAATİMİ İSTİYORUM”

Dosya kapsamında hakkımdaki delillerin toplanmış olması ve savunmamı vermiş olmam hususları ile belediye başkanı olarak aktif görev yapmama sebebiyle belediyenin işlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında yürütülen çalışmaları ve faaliyetlere iştirak etmem gerekmektedir. Adıyaman deprem şehridir. Şehri yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yurt dışı kaynaklı hibelerle devam edem alt yapı yatırımları bulunmaktadır. Bu yatırımların takibi ve kurumlarla ilişkiler için yurt dışına çıkmam zaruridir. Tarafım ve görev yaptığım Adıyaman ilinin mağduriyetimin olmaması amacıyla hakkımdaki yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyorum.

Ben netice itibariyle kimseden rüşvet talep etmedim, kimseden aracı vasıtasıyla para talep etmedim. Bu nedenlerle suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum."