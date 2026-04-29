Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davası, avukat savunmalarıyla devam ediyor

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ikinci celsenin ikinci haftasında, CHP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor. Bugünkü duruşmaya, bazı tutuklu isimlerin yanı sıra; “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da katılmadı. Duruşma, avukatların esasa ilişkin savunmasıyla devam ediyor.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor...

10.30 | AVUKAT SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 6. duruşma günü avukat savunmalarıyla devam ediyor. Davaya bazı tutuklu isimlerin yanı sıra Aziz İhsan Aktaş da katılmadı.

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Davasının ikinci celsesinin 6. duruşma gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları esasa ilişkin savunma yaparak, müvekkillerine yöneltilen iddiaları reddediyor.