Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesinde ikinci duruşma günü sona erdi... Zeydan Karalar savunma yaptı: 'Rüşvet anlaşması, ihale, irtikap yok'

İlk celsesi Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan davada, Mayıs ayında görülen 2. celsede Duruşma Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı ve 4 isim hakkında tahliye talebinde bulundu, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istedi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül ise Savcının talebiyle aynı doğrultuda ara karar kurdu.

Davanın üçüncü celsesi, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla dün başladı. Davada önce, tutuksuz yargılanan isimler esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı. CHP’li Belediye Başkanları Ahmet Özer, Kadir Aydar ve Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 96 tutuksuz isim, karar celsesinin ilk duruşmasında savunmalarını tamamladı.

Bugünkü duruşmada şu ana kadar tutuksuz 19 sanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı kısa savunma yaparak daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatını talep etti.

Seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tutuksuz sanıklara ayrılan kısımdan duruşmaya katıldı.

AKTAŞ’A YENİ DURUŞMA SALONUNDA DA ÖZEL MUAMELE

Hakkında “örgüt lideri” iddiasıyla 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da salona geldi. Önceki duruşmalara korumalarıyla gelmesi ve VIP girişi kullanması tepkilerine neden olan Aktaş, yeni duruşma salonuna dün olduğu gibi bugün de özel bölümden girdi.

"BERAAT ETMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Savunma yapan tutuklu Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, mütalaayı ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadım. Ne talimatla ne kendi isteğimle kimseden ne para aldım ne de kimseye para verdim. HTS kayıtlarındaki çelişkiler ifade edildi. Daha önce belirttiğim gibi ne kendi adıma ne başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır. Ben işlemediğim bir suçtan dolayı hiçbir delil yokken bir yıldır ceza çekiyorum. Bu da benim çok zoruma gidiyor.

Eşimden, çocuklarımdan, torunlarımdan bir yıldır ayrıyım. Yıllarca kadrolu işçi olarak çalıştım. Daha sonra da emekli oldum. Dört tane torunum var. Kendi hâlinde emekli hayatı yaşayan bir kişiyim. Benimle birlikte aynı veya benzer suçlardan kimse tutuklanmadı ya da serbest bırakıldı. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken bir iddia ile bir yıldır tutukluyum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum.”

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında savunma sırası; bu dosya kapsamında Silivri’de 212 gün tutuklu bulunan ve 5 Şubat’ta tahliye olan seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a geldi.

Duruşma Savcısının esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Karalar, Baki Nugay’ın kendisi hakkında verdiği ve tutuklanmasına neden olan etkin pişmanlık ifadelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Nugay’ın “Hak edişlerinin geç verilmesi sonucunda Karalar’la görüştüğünü, Karalar’ın hak edişlerin zamanında yatması için kendisinden her ay ödeme talep etiğini” söylediği ifadelerine tepki gösteren Karalar, “Dosya başladığından beri çelişkili ifadeler, değişik ifadeler ve değişen iddialar söz konusu. Baki Nugay gözaltına alındığında rüşvet almadığını söylüyor, 5 ay sonra ‘itirafta’ bulunuyor. Ödemelerin geciktiği ve bizim ondan menfaat talep ettiğimiz doğrultusunda bir ifadesi var. Ödemesini alamadığı için bana geldiğini söylüyor” dedi.

"MENFAAT TEMİN ETMEMİZ DOĞRULTUSUNDA BİR İFADESİ VAR"

Karalar, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Baki Nugay ilk gözaltına alındığında hem emniyette hem savcılıkta verdiği ifadede ‘Ben rüşvete aracılık etmedim, rüşvetle iş almadım’ diye söylüyor. 5 ay sonra bir ‘itirafta’ bulunuyor. Üç tane ifadesi var. Birinde ‘Zeydan Karalar ile görüştüm’ demiyor, birinde ‘Zeydan Karalar ile defalarca görüştüm’ diye söylüyor, öbüründe bir kez görüştüğünü söylüyor ama ortak ifade, hak edişlerin yapılmadığı, ödemelerin geciktiği, dolayısıyla bizim ona menfaat temin etmemiz doğrultusunda bir ifadesi var.”

Karalar; Nugay’ın firması ile kendisinin Seyhan Belediye Başkanı olarak göreve başladığı tarihten önce de çalışıldığını ve Nugay’ın hak edişlerinin kendisinden önceki dönemde yapılan işlerden kaldığını anlattı.

İddianamede suçlamanın yöneltildiği eylemde “çıkar sağlanan” tarihin 17 Kasım 2017 olduğuna dikkat çeken ve bunun kendisinin göreve başlamasından 45 ay sonra, yani yaklaşık 4 yıl sonrasına denk gedliğini dile getirdi.

"BİR İRTİKAP, BİR ZORLAMA YOK"

Nugay’ın mahkemedeki savunmasında “ödemeleri düzgün aldık” dediğini söyleyen Karalar, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer biz onu sıkıntıya sokacaksak, eğer bizim böyle bir düşüncemiz varsa, ki asla böyle bir konuşma olmadı, zaten bu parayı düzgün almışsın. Kendi de burada düzgün aldığını zaten beyan etti. Baki, sürekli ifade değiştiriyor. Bu tamamen gelinen noktada ifadeyi değiştirip ‘Acaba başka bir şey olabilir mi?’ gibi bir düşünceden kaynaklanıyor.

Burada bir irtikap, bir zorlama yok. ‘İhale alma ve ihale almaya devam etme amaçlı çıkar sağlama’ şeklinde bir ifadede bulunuyor savcılık makamı. Baki Nugay’ın ‘itirafında’ geçmeyen varsayımsal bir isnatla yeni bir suç söz konusu.

Sayın Savcı mütalaada ‘hak ediş ödemeleri yapıldığı dikkate alındığında zorunluluktan para verilmediği, kurulu düzenin bozulmaması, örgütün ihalelere devam edebilmesi için bahse konu paranın verildiğini’ iddia etmiştir. Ben soruyorum burada: Hangi ihale? Ne ihalesi? Ne Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi, ne Baki Nugay’ın şirketi o dönemde bizden iş almadı.

Belediye Başkanlarının ihale almada, vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Olmayan bir iş, ‘ileride olabilir’ varsayımıyla bize suç isnat ediliyor. Olmayan bir iş için biz burada sorgulanıyoruz. Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok. İzah ettiğim hususları ve çelişkilerin takdirini vicdanınıza bırakarak beraatımı istiyorum.”

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Aziz ihsan Aktaş Suç Örgütü Davasında; sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşma yarına ertelendi.

Karar celsesinin ilk iki gününde 120’nin üzerinde isim savunmasını gerçekleştirdi. Yarın da sanık ve avukat savunmalarıyla devam edecek.