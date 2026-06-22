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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında duruşmaya 'ses sistemi' engeli

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında duruşmaya 'ses sistemi' engeli

22.06.2026 12:13:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında duruşmaya 'ses sistemi' engeli

Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında karar celsesinin ikinci haftası ses sistemi engeli ile başladı.
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesinin ikini haftasında beşinci duruşması, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşma, ses sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başlayamadı. 

Hakim, savcı ve avukat mikrofonlarının çalışmaması nedeniyle duruşmaya önce yarım saat ara verildi, arızanın düzelmemesi nedeniyle ara saat 13.00’a kadar uzatıldı.

Mahkeme Başkanı, sorunun düzelmemesi halinde yargılamanın yarına erteleneceğini açıkladı.

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