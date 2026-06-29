Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında kritik hafta: Rıza Akpolat savunma yapacak

Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi 9. duruşma gününde devam ediyor. Bu hafta, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunma yapması bekleniyor.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının karar celsesi, üçüncü haftada dokuzuncu duruşma gününde, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.

Cumhuriyet, gelişmeleri anlık olarak bildiriyor...

13.26 | YILMAZ'DAN ÖZGÜR ÇELİK'E: “ÇELİK GİBİYİM ÖZGÜR ÇELİK”

CHP’nin seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, verilen ara sona ermek üzereyken, duruşmayı takip etmek üzere salona geldi.

Aradan önce savunma yapan Yılmaz’a seslenen Çelik, “Demir gibisin” dedi. Yılmaz, “Çelik gibiyim Özgür Çelik” diyerek karşılık verdi.

Salonun büyüklüğüne gönderme yaparak, espirili bir dille sözlerine devam eden Çelik, “Dürbün istedim ama içeri almadılar, mikrofon istedim konuşma yapmak için ama yasakmış izin vermediler” diye ekledi.

Ali Rıza Yılmaz “Biz sizi görüyoruz” sözleriyle seslendi.

Duruşma, Yılmaz’ın avukatı Alparaslan Erten’in savunmasıyla devam ediyor.

12.40 | “HEDEFE KONAN KİŞİLERDEN BİRİYİM”

Duruşmada; mahkemenin 14 Mayıs’taki ara kararı ile bu dosyadan tahliye olan ancak başka bir dosyadan daha tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz savunma yaptı.

Yılmaz, duruşma savcısının; “örgüt üyeliği” suçlamasından beraat, "ihaleye fesat karıştırma”, ”resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla ceza talep ettiği esas hakkındaki mütalaya itiraz etti.

Kendisi ile ilgili iddianamede yer alan tüm iddiaların soyut olduğunu savunan Yılmaz, “Bu yargılamayı da bu iddiaların gerçek olup olmadığını bulmak içn yaptık. Yargılama sonunda hakkımda aleyhte herhangi bir delil bulunamadı. Buradaki diğer arkadaşlar gibi ben de hedefe konu kişilerden biriyim” dedi.

Delillerin, kendisinin tutuklanmasının ardından toplanmaya çalışıldığını kaydeden Yılmaz, “Benimle ilgili ilk andan itibaren gömleğin delikleri yanlış iliklendi. Bu sebeple mütalaaya katılmıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki "örgüt” suçlamasına ilişkin konuşan Yılmaz, “Soruşturma savcısı örgüte yardım etmek için ihaleleri yönlendirdiğimiz iddiasında bulunmuştur. Duruşma savcısı ise örgüt iddiasından beraat talep etti. İnsanlar tanımadığı kişlerle örgüt olamazlar. Ben Aziz İhsan Aktaş’ı ve akrabalarını tanımam. Bugüne kadar kendileriyle bir iletişimim de olmadı” diye ekledi.

“ÖRGÜT SUÇLAMASINDAN BERAATIM İSTENİRKEN DİĞER SUÇLARDAN CEZAMIN TALEP EDİLMESİ BİR ÇELİŞKİ”

Yılmaz, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Hakkımda bu konuda talep edilen beraat ile hukukun er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum. Ama başından itibaren söylüyorum, iddianameden önce de savcılık benim öğütle ilişkiimin olmadığını biliyordu. Ancak bugün örgüt ile ilişkim olmadığının bir kez daha anlaşıldığını düşünüyorum. Örgütten beraatım talep ediliyorsa diğer suçlardan cezamın talep edilmesi mütalaanın çelişkili olurunu göstermektedir. Diğer suçlardan da beraatımı talep ediyorum.”

Hakkındaki “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasına ilişkin de cevap veren Yılmaz, “İddianamedeki ithamlar tüm taraflarca çürütüldü. Bilirkişi raporlarındaki hatalar tek tek ortaya döküldü, suç işlemenmediği anlaşıldı. Benim de ihalelerle ilgili herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Memur arkadaşlar ihalelere dahil olmadığımı, baskı ve telkinde bulunmadığımı söylediler” dedi.

Beşiktaş CHP’li bir belediye olduğu için çok sık müfettiş denetiminden geçtiğini anlatan Yılmaz, “Biz muhalif bir belediyeyiz, dolayısıyla müfettişler kılı kırk yararak çok sıkı denetim yaparlar. Bir gün dahi beni çağırıp bilgime başvurmadılar. Çünkü ihalelerden sorumlu olmadığımı en iyi onlar biliyorlar. Ama mütalaada, sanki hiç yargılama yapılmamışçasına, deliller değerlendirilmeksizin cezalandırılmam talep edildi. Yargılanma sürecinde suçsuzluğumun ispatlandığını ve heyetinizin de bunu farkında vardığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İFTİRA ATANLARIN KÖTÜ NİYETİ BİZİ BU YARGILAMA İLE KARŞI KARŞIYA GETİRDİ”

Yılmaz, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Baki Nugay’ı hayatımda ilk defa burada gördüm. Aziz İhsan Aktaş, akrabaları ve çalışanları ile bir saniye bile ihalelerle ilgili konuşmadım. Kesinlikle böyle bir iletişimim olmadı. İhalelerin bana bağlı destek biriminde yapılması için hiçbir zaman özel bir çabam olmadı. Cumhuriyet savcısının bu konudaki bilgisizliği, iftira atanların kötü niyeti bizi bu yargılamayla karşı karşıta getirmiştir. Hiçbir dahlimin olmadığı ihaleler konusunda cezalandırılmam asla mümkün değildir.”

“Belgede sahtecilik” suçlamasını da reddeden Yılmaz, “Ben ihalelerin aşamalarından ve süreçlerinden anlamam. Hiçbir ihale ile ilgili çalışma arkadaşlarımdan bilgi almadım, soru sormadım. Ben bu sahteciliğe konu olan evraklarla ilgili bırakın suç işlemeyi, bilgiye dahi sahip değilim. Görmediğim bir belgede, sahtecilik suçunu nasıl işleyebilirim? Tüm bunlara rağmen ben nasıl sahtecilik suçunu işlemiş oluyorum? Ne sahte belge düzenledim ne de düzenlenmesi için talimat verdim. Bir gün dahi ihale birimine çıkmadım. O birimdeki arkadaşları duruşma öncesi nezarethanede tanıdım. Hakkımda ceza talep edilmesini kabul edemiyorum, beraat kararı vereceğinize inanıyorum” dedi.

“Beltaş’ın satışı üzerinden dolandırıcılık" iddialarına da yanıt veren Yılmaz, “Ben Beltaş’ın satış bedeli ve kime satılacağı konusunda etki etmedim, karar alıp hayata geçirmedim. Ne Beltaş yönetim kurulu başkanı ne üyeleri ne de çakışanlarıyla bir kez dahi bir araya gelmedim. Beltaş’ın bir kez olsun kapısını açmış değilim. Beltaş çalışanları o kapıyı kimlerin açtığını bilir” şeklinde konuştu.

“VERECEĞİNİZ BERAAT KARARI İLE İFTİRA ATANLARIN HESAPLARINI SİLİVRİ’DEN DÖNDÜRECEKSİNİZ”

Soruşturmanın başlatıldığı ilk günden bu yana kendisinin “hedef kişi” olduğunu öne süren Yılmaz, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Peşinen suçlu ilan edilerek tutuklandım. Delillerden kişilere gidilmedi, kişileri cezalandırmak için deliller oluşturulmaya çalışıldı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ben 70 yıllık hayatımda namusumla, şerefimle, ailemden aldığım terbiyeyle yaşadım. Kendime güveniyorum, kendimden eminim, birlikte görev yaptığım arkadaşlarımdan da eminim.

Nasıl ki doğru söyleyenler yargılandı, iftira atanlar da bir gün yargılanıp hesap verecektir. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim ve kullanmadım.

Bu süreç bizim için bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi oldu. Bu mücadeleyi demokrasi ve yargı tarihi yazacaktır. Ben Ali Rıza Yılmaz olarak dik durdum, doğruları söylemekten vazgeçmedim, kimseye iftira atmadım. Ancak suçlu olanlar yalan söyler ve iftira atarlar çünkü başka çıkış yolları yoktur.

‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’ derler. Siz de vereceğiniz beraat kararı ile iftira atanların hesaplarını Silivri’den döndüreceksiniz. Buna inanıyorum.”

Duruşmada bu hafta, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunma yapması bekleniyor.

Daha sonra; örgüt lideri olduğu iddia edilen, hakkında yüzlerce yıl hapis cezası talep edilen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül’ün 2-3 gün süren bir savunma yapması planlanıyor.

AKPOLAT'IN AVUKATI SAVUNMA YAPACAK

Dosyada son olarak Rıza Akpolat’ın avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar’ın savunma yapması öngörülüyor.

Savunmaların tamamlanmasının ardından, davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül’ün karar için yaklaşık 2 haftalık ara vermesi, daha sonra kararını açıklaması bekleniyor.