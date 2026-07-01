Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının karar celsesinde 11. duruşma günü başladı

Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında karar celsesinin 11. duruşma günü başladı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül, dün başladığı savunmasına bugün de devam ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, üçüncü haftasının 11. duruşmasında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.

Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anlık olarak aktarıyor...

AKTAŞ'IN SAVUNMASI DEVAM EDİYOR

Örgüt lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül, dün başladığı savunmasına bugün de devam ediyor.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında; Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsini talep etmişti.