Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kaldırıldı

İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelere yapılan çok sayıda operasyonun kilit ismi olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olmakla iddia edilen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş ile beraber İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aktaş, 4 Haziran’da ev hapsiyle tahliye edilmişti. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne 430 milyon TL haciz gönderdi. Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

‘HAKKINI YEDİRMEYİZ’

Haciz kararıyla Beşiktaş Belediyesi’nin gelir kalemlerine büyük oranda bloke kondu. Öte yandan Aktaş’ın avukatı yaptığı açıklamada alacaklı oldukları tutarın 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, “Kimse endişe etmesin, dimdik ayaktayız. Bütün zorlukları aşarız. Beşiktaş’ın hakkını kimseye yedirmedik, bundan sonra da yedirmeyiz. İtirazlarımızı yaptık, mücadelemizi yürüteceğiz” dedi