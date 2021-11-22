Aziz Kocaoğlu’nun yaşamı kitap oldu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:45

Peşpeşe 3 dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu’nun yaşam öyküsünün anlatıldığı 'AZİZ' adlı roman, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ikinci operasyonun 10. yıldönümünde, 22 Kasım’da piyasaya çıktı.

Görev süresi içinde Kocaoğlu ile yakın çalışan isimlerden olan basın danışmanı Reşat Yörük tarafından kaleme alınan ve Varyant Yayınları tarafından hazırlanan biyografik eserde, Türkiye siyasetine ilişkin önemli kilometre taşları ile yaşanan renkli ve çarpıcı olaylara yer veriliyor.