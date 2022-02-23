Azizname İzmir Şehir Tiyatroları'nda yeniden sahnede

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Azizname oyunu ile yeniden perdelerini açıyor. 25 Şubat’ta başlayıp 3 gün sahnelenecek oyun Aziz Nesin taşlamaları ve öykülerini geçmişten günümüze giden bir yolculuğun manzarasına yerleştiriyor.

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in Aziz Nesin’in öykülerinden uyarladığı eserin müziğini Turgay Erdener, koreografisini Salima Sökmen yapacak. Biletlere İzmir Kültür Sanat internet sayfasından ulaşılabilir.