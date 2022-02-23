Azizname İzmir Şehir Tiyatroları'nda yeniden sahnede
İzmir Şehir Tiyatroları ‘Azizname’ oyunuyla 25-26-27 Şubat’ta İzmir Sanat Merkizi’nde yeniden izleyicisiyle buluşacak. Yücel Erten yönetmenliğinde sahnelenecek oyun, güncel meselelere değiniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Azizname oyunu ile yeniden perdelerini açıyor. 25 Şubat’ta başlayıp 3 gün sahnelenecek oyun Aziz Nesin taşlamaları ve öykülerini geçmişten günümüze giden bir yolculuğun manzarasına yerleştiriyor.
İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in Aziz Nesin’in öykülerinden uyarladığı eserin müziğini Turgay Erdener, koreografisini Salima Sökmen yapacak. Biletlere İzmir Kültür Sanat internet sayfasından ulaşılabilir.
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