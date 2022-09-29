Son dakika... Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan cezaevinde yaşımına son verdi
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis yatan emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'ın Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücresinde intihar ettiği belirtildi.
Sputnik Türkçe'den Sertaç Kayar'ın haberine göre dün akşam saat 20.00 sularında intihar ettiği belirtilen Ayhan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Ayhan’ın hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan 28 Temmuz 2021 günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlayan arama sonucunda cesedine ait parçalar beş gün sonra Varsak ormanlık alanında bulundu. Cenazesi, 4 Ağustos’ta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde defnedildi.
Maktulün cep telefonu ile görüştüğü son kişi olan Mustafa Murat Ayhan, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.
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