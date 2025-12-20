'Baba tahliye' paylaşımı tepki çekmişti: Arkadaşının başına taşla vuran 13 yaşındaki T.F. yeniden tutuklandı

İddiaya göre, 8 Aralık günü Konya'da 13 yaşındaki T.F., kendisi ile aynı yaşta olan H.B.G.'nin başına taşla vurarak ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Futbol antrenmanı sonrası yaşanan olaya ilişkin T.F. 6 gün cezaevinde kaldı, daha sonra tahliye edildi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

T.F.'nin tahliyesinin ardından Instagram hesabından, "Baba tahliye" açıklamasını yaptığı bir not paylaştığı görüldü.

Not, kamuoyunda kısa sürede tepkiye neden oldu. Dosya kapsamında yeni deliler, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişmesi nedeniyle gözaltına alınan T.F., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yeniden tutuklandı.

Ağır yaralanan H.B.G.'nin ise kafatası kemiğinin kırıldığı öğrenildi. H.B.G'nin parçalanan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu.