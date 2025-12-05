Baba ve avukat oğlu hakkında verilen karar bozulmuştu: Adliye önündeki cinayette 'reddi hakim' talebi

Adliye önünde 7 Ocak 2020'de Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Özgür Aslan, kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

Ahmet Demir’in eşi H.D.’nin de aralarında olduğu, 2’si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’, avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.’nin de ‘Suça iştirak’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’, Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart 2022’de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Ardından Ahmet Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

Taraf avukatlarının itirazıyla dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi.

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay’a taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık Mehmet Aslan'a 'Tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Özgür Aslan'ın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YAKALAMA KARARI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararı sonrası görülen 2’nci duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan D. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Aslan, cezaevine SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için katılamazken, avukatları hazır bulundu.

REDDİ HEYET TALEBİ

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan’ın avukatı ceza hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Yargıtay ilamına ilk duruşmada uyulması yönünde karar veren mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini söyleyerek, “Yargıtay ilamına oy birliği ile uyulması yönünde karar verildiği için mahkeme tarafsızlığını yitirmiştir. Bu nedenle heyetinizin dosyadan çekilmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık Mehmet Aslan’ın avukatı Emre Ayan ise “Dosyada müvekkilime yönelik çok ağır hakaretler olduğu sosyal medya paylaşımları ile sabitken ‘haksız tahrik’ indiriminin kaldırılması istenmektedir. Biz, dosyanın bu kapsamda Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

ERTELENDİ

Duruşma savcısının sanık avukatının reddihakim talebinin değerlendirmesi için karar vermesi yönünde mütalaa vermesinin ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özgür Aslan’ın avukatının reddihakim talebinin reddine karar vererek, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Heyet, firari avukat Özgür Aslan hakkında yakalama kararının da infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.