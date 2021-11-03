Babacan enflasyonda '19 yıl önceyi' hatırlattı: 13 puan üzerine çıkartmış durumda

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:25

Ali Babacan, yaptığı açıklamada, TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerini değerlendirdi. Babacan, “TÜİK yayımladığı rakamlara göre, tüketici fiyatlarındaki enflasyon yıllık yüzde 20’ye dayandı, üretici ise yüzde 46’yı geçti. Bağımsız kuruluşların açıkladığı tüketici enflasyonu ise yüzde 50 mertebesinde. Makyajlanmış rakamlar dahi çok vahim. File dolmuyor” dedi. Babacan, “TÜİK’e baktığımızda bile, son 1 yılda patlıcana yüzde 67, domatese yüzde 62, bibere yüzde 61 zam geldiğini görüyoruz. Doğal gaz ve elektrik zammı her gün birbirleriyle yarışıyor” diye konuştu.

“Koskoca ülke Survivor setine döndü. Üç kuruş parayla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk. Ülkemizin ekonomisini berbat ettiler” diyen Babacan’ın konuşmasında dikkat çeken noktalar şöyle:

VATANDAŞ, “EMEKLİLERİ CANLI CANLI TABUTA KOYACAKLAR” DEDİ

“Daha biraz önce Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeydim. Çamlıdere ilçe başkanımızın vefatı nedeniyle cenaze ortamındaydım. Cenaze ortamında bile bir vatandaşımız gelip, ‘Biz emeklileri galiba canlı canlı şu tabutlara koyacaklar’ dedi. Bir başkası ‘Geçinemiyoruz’ dedi. Zor günlerden geçiyoruz.

19 YIL ÖNCESİNİN ENFLASYONU

2002 seçimlerinden bu yana tam 19 yıl geçmiş. Üretici enflasyonu o dönemden 13 puan daha yüksek. Bugünkü iktidar, enflasyonu, 19 yıl öncesinin enflasyonunun bile 13 puan üzerine çıkartmış durumda. Üretici enflasyonu, sonra tüketici enflasyonuna dönüyor. Bugünkü rakamlar, aynı zamanda yüksek enflasyonu haber vermiyor; üretici fiyatlarındaki artışın bir sene sonra tüketici fiyatlarına yansıyarak enflasyonun daha da artacağını bize söylüyor.

DOLAR KURUNUN TÜFE’YE ÜFE’YE YANSIMASI MUKADDER

Taraflı Cumhurbaşkanı ile akraba bakan, 2018’de ülkeyi yönetmeye başladı. Hemen 4 ay sonra, ilk defa tüketici enflasyonu yüzde 25’i geçti. Erdoğan ne diyor? ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyor. Son 2 ayda ne oldu? Merkez Bankası’nın faizi 3 puan düşürüldü. Hazine’nin borçlanma faizleri yüzde 3 arttı. Dolar kuru 8,30’dan 9,70’e çıktı. Dolar kurunun bir süre sonra TÜFE’ye, ÜFE’ye yansıması mukadder. Bu ülkede kur arttığında enflasyon artıyor, fiyatlar artıyor. Bazı temel ürünlerin fiyatında tüm dünyada bir miktar artış var, ancak Türkiye’deki enflasyonun ana sürükleyicisi kur artışıdır.

HÜKÜMET, DÖVİZ KURUNDAKİ KONTROLÜ ELİNDEN KAÇIRMIŞTIR

Hükümet, döviz kurundaki kontrolü elinden kaçırmıştır. TÜFE, ÜFE, enflasyon hepsi artmış durumda. Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum: O yanlış tezinizi dayata dayata ülkenin ekonomisini mahvediyorsunuz. Kendisine, enflasyon ve faiz nasıl düşürülür söyleyeceğim. Enflasyon hukukla, adaletle düşer; hak ve özgürlüklerle düşer; şeffaflıkla, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, gerçek bir demokrasiyle, planlı programlı bir ekonomi yönetimiyle yatırımla, akılla, bilimle düşer. Güven olmadan ülkede yatırım olmaz; üretim, ihracat olmaz. Alın teri, bilek gücü olmadan enflasyon düşmez. Güvenin olmadığı bir ülkede ekonomi asla düzelemez.

DEVA EKONOMİSİ İLE ZENGİNLEŞECEĞİZ

Çok kısa bir zamanda hukuku ayağa kaldırmak zorundayız. İlk seçimlerden sonra bu tek kişilik keyfi yönetim anlayışına bir nokta koyacağız. DEVA ekonomisi ile zenginleşeceğiz. Türkiye’yi içine düştüğü zor durumdan kurtaracak olan DEVA ekonomisidir. Bizler, ülkemizi topyekûn zenginleştirmek için hazırız.”