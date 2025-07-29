Babacan'ın içinde olduğu uçağa merdiven çarptı: Uçuş iptal oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın içinde olduğu, Muş - Ankara seferi yapan THY uçağı merdivene çarptı.

Uçuş iptal edilirken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. İdris Şahin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Olmaz olmaz demeyin. Uçağa merdiven çarpmış.!!!

@devapartisi lideri sayın @alibabacan’ın da içinde bulunduğu Muş-Ankara seferini yapacak olan uçağa kalkış hazırlığı esnasında merdiven çarptı. Sefer iptal edildi.

Sayın Babacan İstanbul aktarmalı uçakla Ankara’ya dönüş yapacak.

Sayın Genel başkanımıza refakat edenarkadaşlarımıza ve aynı uçakta yolculuk yapan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Her alanda olduğu gibi ehliyetsiz ve liyakatsız kişilerin istihdam edildiği sektörlerde bu tür beklenmedik gelişmelere hazır olmak gerekiyor.”