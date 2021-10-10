Babacan'dan AKP dönemine ilişkin çarpıcı itiraf: "Bakanlar, boş kağıtları imzalıyordu"

10 Ekim 2021 Pazar, 09:14

TELE1’in ‘Gündem Özel Lider Söyleşileri’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la başladı. Babacan, Merdan Yanardağ sorularını yanıtladı.

"PİŞMANLIĞIM YOK"

AKP dönemindeki faaliyetleri nedeniyle pişman olup olmadığı sorusuna yanıt veren Babacan, “Benim yaptığım işlerde, söylediğim konuştuğum ifadelerde hiçbir pişmanlığım yok. Ama söylemediğin yapmadığın şeyler derseniz oralarda keşke dediğim yerler var. Bütün söylediklerim basın kayıtlarında. Söylediğim her şeyi çıkarın bakın, tutarlılık göreceksiniz. Keşkeler, söylemediklerim ve yapmadıklarımla ilgili. Örneğin 2015’ten sonra apar topar yapılanlar. Referandumda ben konuşmama kararı almıştım. 2017 referandumunda ben o dönemde 2015 Ağustos’unda bakanlıktan ayrıldığımda konuşmama kararı almıştım. Hiçbir konuda açıklama yapmama kararı. 2015 Ağustos’tan DEVA Partisi’nin kuruluşuna kadar açıklamamı görmezseniz. Bir prensip kararı almıştım. 2017’de acaba kendi kendime aldığım sessizlik kararımı bozsaydım belki de iyi olurdu diye düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

“BAKANLAR BOŞ KAĞITLARA İMZA ATIYORDU”

“Referandumda ‘hayır’ da çıksaydı Türkiye şu anda fiilen aynı yönetilecekti” diyen Babacan, “Benim hükümetten ayrıldığım dönemde Bakanlar Kurulu’nda boş kağıtlar imzalanıyordu, en son üstü dolduruluyordu. Sayın Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanıyordu. Yine tek imzayla alınıyordu aslında bu kararlar. O dönemin bakanlarına sormanız lazım. Biz ayrıldıktan sonraki dönem oluyor bunlar. Bütün bu KHK’lar öyle. Bunları özel sohbetlerde o dönemin bakanlarına sormanız lazım. Bunu kimse çıkıp itiraf etmez” şeklinde konuştu.

“ENFLASYONU DÜŞÜREMEYECEKLER”

İktidarın ekonomi politikalarını ağır bir şekilde eleştiren Babacan, “Ağızlarıyla kuş tutsalar bu faizleri düşüremeyecekler, ağızlarıyla kuş tutsalar bu enflasyonu düşüremeyecekler. Asla olmayacak, mümkün olmayacak. Bunları yapamayacaklar. Bunları yapabilmeleri için öncelikle hukuka ve adalete bağlı iş yapmaları lazım. Yargıyı bağımsız ve tarafsız çalıştırmaları lazım. Bunları yapmazlar, yapamazlar" ifadelerini kullandı.