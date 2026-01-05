'Babalık davası' açmıştı... Trump'a 'Maduro' çağrısı yaptı, 'kaçırılabilirim' dedi!

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın (79) biyolojik babası olabileceğini iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için dava açmıştı.

Özmen, sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi göndermişti.

Necla Özmen, ABD’nin Venezuela’ya saldırması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırması üzerine, Trump’a çağrı yaptı.

Haber Global’in aktardığına göre, Özmen babası olduğunu iddia ettiği ABD Başkanı Trump’a seslenerek Maduro’yu serbest bırakmasını isterken kendi can güvenliğinden kaygı duyduğunu dile getirdi.

Özmen şu ifadeleri kullandı:

“Buradan sesleniyorum babam, Donald Trump'a. Lütfen Maduro'yu serbest bıraksın. Bütün dünya ülkeleri buna karşı, bir an önce savaş bitsin istiyorum. Yapılanları çok yanlış buluyorum. Bu Maduro olayından sonra ve benim Sayın Donald Trump'ın kızı olarak ortaya çıkmamdan dolayı can güvenliğimden şüphe ediyorum. Can güvenliğim de yok. Buradan bana bir an önce yardım etmesini istiyorum ABD ülkesinin. Rehin alınabilirim, kaçırılabilirim!”