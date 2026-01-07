AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı: Saatler sonra başlayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı belirtildi.

AKOM, rüzgâr ve fırtına koşullarına ilişkin vatandaşlara saat aralığı verilerek uyarıda bulundu.

SAAT 22.00'DA BAŞLAYACAK

Açıklamaya göre rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetleneceği, perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (60–90 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik koşulların etkisiyle kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜKÇE DÜŞECEK

AKOM, sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden azalacağı ve değerlerin kış normallerine gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Fırtınanın hafta sonunun son gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

İşte AKOM'un paylaşımı...