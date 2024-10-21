Babası Ergenekon tutuklusuydu: Oğuzhan Uğur'dan 'FETÖ' açıklaması
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Gülen'in Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olan 20 Ekim'de ölmesi çok konuşuldu. Babası Ergenekon sürecinde tutuklanan Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken FETÖ paylaşımı geldi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgüte yakın medya organları, Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.
Gülen'in ölüm haberi, kendisine yakın 'Herkul' sitesinde duyuruldu.
Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü, Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
FETÖ elebaşı Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.
BABASI DA TUTUKLANMIŞTI
Gülen'in, kendisine yakın kaynaklarca 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor.
Sosyal medyada yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmıştı. Savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edilen Uğur, hâkim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından tutuklanmıştı.
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı şu şekilde:
"İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim. Bir avuç insan vardı yanımızda. Gerçekten bir avuç… Asla unutmam. Şimdi ‘ateşi bol olsun’ diyen gazeteciler evlerindeydi. Ergenekon kumpasını zafer olarak adlandırıyor, kutluyorlardı. Toplumun da pek azı umursuyordu bu durumu, birbirimizi kandırmayalım. Şimdi çığ gibi lanet yağıyor ölüsüne. O gün değil, şimdi. Sevineyim mi? Fayda eder mi? Arkadaşlarım telefonda konuşmaya bile korkuyordu benimle. Sosyal mecralarda Hocaya laf etme Allahsız yazıyorlardı bana. Darbeci diyorlardı. ‘Geberdi’ yazmış TRT. Oysa ben TRTnin yasaklılar listesine ilk kez Fetullah’a fetö dediğim için girmiştim. (Halen yasaklıyım) Ne yapayım şimdi? Ben de zamanında fetönün elini ayağını öpenlerle bir olup en sert beddua yarışına mı gireyim? Girmem hocam. Ben hiç sevinmedim. En fazla ‘alacağım vardı bu heriften! Ahirete kaldı!’ diyebilirim"
NE OLMUŞTU?
Ergenekon Kumpası, 2007’de İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlandı.
588 KİŞİ TUTUKLANDI
Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı.
Bazı sanıklar, aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi’nde yakalandığı kanserden öldü. İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok yargılama sürecinde yaşamını yitirdi.
2019 yılında mahkeme, örgüt kurmakla suçlanan tüm sanıkları beraat ettirdi.
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