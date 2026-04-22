Babası 'Kızlar okumaz' dedi, o 58 yaşında birinciliğe koştu!

Manisa’da lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Berrin Özen, o dönem asker olan babasının "Kız çocukları okumaz" engeline takıldı. Eğitim hayatı yarım kalan Özen, 17 yaşında nişanlanıp 18 yaşında evlenerek hayallerini rafa kaldırmak zorunda kaldı.

AİLESİNDEN GİZLİ SINAVA GİRDİ

Yıllar boyunca çocuklarını büyüten ve onların eğitim hayatını önceliği yapan Özen, çocukları üniversiteden mezun olduktan sonra sıra kendisine geldiğini hissetti. Eşine ve çocuklarına haber vermeden üniversite sınavlarına hazırlanan Özen, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazandı.

Sınav sabahı ailesine durumu açıklayan Özen, o anı şu sözlerle anlattı:

"Sınav sabahı eşime 'Beni artık sınava götür' dedim. Şaşırdılar, benden pek bir şey beklemiyorlardı. Ama 54 yaşında bu kararı verdim ve 'O sene bu sene' dedim."

SINIF BİRİNCİLİĞİNE KOŞUYOR: "BABAMLA RUHSAL OLARAK BARIŞTIM"

Şu an 4’üncü sınıf öğrencisi olan Berrin Özen, akademik başarısıyla fakültede hayranlık uyandırıyor. Not ortalamasıyla (GANO) yüzde 10’luk dilimin en üst sıralarında yer alan Özen, bu başarısını yıllar önce kendisini okutmayan babasına ithaf etti:

"36 yıl sonra bu idealimi gerçekleştirdim ve ben bunu babama hediye ettim. Üniversiteyi kazandığım sene babamla duygusal olarak barıştım. Omuzlarımdaki o yük kalktı."

HEDEF YÜKSEK LİSANS: "OKUMAYI BİTİRMEK İSTEMİYORUM"

Genç sınıf arkadaşları tarafından "Berrin Abla" olarak kabul gören ve örnek alınan Özen, gazetecilik eğitiminin kendisine olayların arka planını görmeyi öğrettiğini belirtti. Mezuniyet sonrasında akademik kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan azimli öğrenci, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"İdeallerimde daha büyük basamaklar var. Yüksek lisans yapmayı istiyorum. Okumayı bitirmek istemiyorum. Bizim toplumumuza ve yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miras bilgi haznemizdir."