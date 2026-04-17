Cumhuriyet Gazetesi Logo
Babası 'silahlar sandıkta kilitliydi' demişti: Kahramanmaraş'taki saldırganın şarjör doldurduğu görüntüler ortaya çıktı

17.04.2026 15:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin canlı yayında şarjör doldurduğu bir video ortaya çıktı. Mersinli’nin 1. sınıf emniyet müdürü olan ve tutuklanan babası Uğur Mersinli ifadesinde “Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz” demişti.

Kahramanmaraş’ta eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin canlı yayında şarjör doldurduğu bir video ortaya çıktı.

Okula 5 silah ve 7 şarjörle saldırı düzenleyen saldırganın videosu, sosyal medyada gündem oldu.

Mersinli’nin açtığı canlı yayında şarjör doldurup boşalttığı videoya gelen “Annen telefonuna el koymamış mıydı?” yorumu dikkat çekti.

BABASI "SİLAHLAR SANDIKTA KİLİTLİYDİ" DEMİŞTİ!

Saldırganın tutuklanan birinci sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli, ifadesinde şunları söylemişti:

"Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır."

İlgili Konular: #okul #kahramanmaraş #silahlı saldırı

Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...' Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı çarpıcı itiraflarda bulundu. Paylaştığı videoda saldırgan ile ilişkilerine dair bilgiler de veren kız çocuğu "Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.
Öğretmeni saldırganı böyle anlattı... Kendisi için 'okul avcısı' diyormuş! Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan öğretmen İbrahim Huylu, İsa Aras Mersinli'nin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.
Oğlu saldırının olduğu okulda eğitim gören anne konuştu: ‘Yanımızdan geçerken sıkıyordu anne' diyor Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısı sonucu 1 öğretmen ile 8 öğrencinin öldüğü okula gelerek oğlunun eşyasını alan Mine Küçükönder, çocuklarının hala saldırı günün şokunu üzerinden atamadığını söyledi. Küçükönder, “Saldırganın yanından geçiyorlar, ‘O sırada hala sıkıyordu anne’ diyor. ‘Hala sıkmaya devam ediyor. Bizi görmedi ama’ diyor” dedi.