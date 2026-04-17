Öğretmeni saldırganı böyle anlattı... Kendisi için 'okul avcısı' diyormuş!

17.04.2026 13:26:00
İHA
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan öğretmen İbrahim Huylu, İsa Aras Mersinli'nin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

"KİMSEYLE MUHATAP OLMAZDI..."

Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim."

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Valilikten hayatını kaybedenlerle ilgili yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Valilikten hayatını kaybedenlerle ilgili yeni açıklama Valilikten yapılan açıklamada; Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...'
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...' Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı çarpıcı itiraflarda bulundu. Paylaştığı videoda saldırgan ile ilişkilerine dair bilgiler de veren kız çocuğu "Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı?
Son dakika... Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çarşamba günü saldırı düzenlenen ve eğitime 2 gün ara verilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir süre daha kapalı kalması yönünde karar alındı. Cumhuriyet’in ulaştığı valilik kaynaklarına göre öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla, pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağı ve okulun bir süreliğine kapalı kalacağı öğrenildi.