Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı: Elinden zor aldılar!

Bolu’da yayla bayramında güreşlerin yapıldığı esnada, bir güreşçi babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Kızgın güreşçiyi sakinleştirmek için vatandaşlar seferber oldu.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:50
Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı: Elinden zor aldılar!
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Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut Köyü’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hasat Şükür Bayramı” olarak bilenen yayla bayramı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte 500 kilogram bulgur ve 600 kilogram et pişirildi. Yemek ikramının ardından çeşitli kategorilerde güreş müsabakası yapıldı.

Güreşlerin yapıldığı esnada güreşçi Hasan Yılmaz, babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Babasına küfrettiği iddia edilen vatandaşa saldırmaya kalkışan güreşçi, güçlükle sakinleştirildi.

Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından zor tutulan güreşçi yanlış anlaşılma olduğunu öğrenince güreş müsabakalarına devam edildi.


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