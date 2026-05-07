Babasını Alzheimer’dan kaybeden Beşikçioğlu kendisine verdiği sözü tuttu: Etimesgut’ta Alzheimer Merkezi'nin temeli atıldı

Ankara Etimesgut Belediyesi, Alzheimer Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve yurttaşlar katıldı. Açılış konuşmasını, CHP’li Yaman yaptı. Yaman, “Her şeyi bırakıp buraya koşarak geldim. Nüfusumuz artık yaşlı. Yaşlı ülkeler arasına girdi Türkiye. 9 milyona yakın 65 yaş üstü nüfus var. Bunun yaklaşık 600 bini Ankara’da yaşıyor. Nüfus yaşlandıkça hastalıklarımız artıyor. Bununla birlikte bakım yükümüz de artıyor. Bu da, kadının omzuna yüklenen bir yük anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim yaşlıya yaptığımız yatırım, aynı zamanda kadına yaptığımız yatırımdır” dedi.

‘KENDİME VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM’

Daha sonra kürsüye çıkan Beşikçioğlu ise, “Göreve başladığım günden beri en mutlu anlarımdan birini yaşıyorum. Seçim zamanında bir söz vermiştim. Bu derde düşmüş olanları evlerde, kapalı kapıların ardında bırakmayacağız demiştim. Babamı Alzheimer’dan kaybettim. Kendime o an söz verdim ‘İleride öyle bir tesis açacağım ki, Alzheimer’lı büyüklerimizin hiçbiri hastalığının farkına varmayacak. Sosyal hayatın içerisinde tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler’ demiştim. O yüzden benim için çok değerli” dedi. Beşikçioğlu, tesisin açılış tarihine ilişkin ise, “Bu merkez yaklaşık 2 yıl içinde açılacak denildi fakat, 21 Eylül Alzheimer Günü’nde açabilir miyiz dedik, açabiliriz dediler. Genel Başkanımızın (CHP Genel Başkanı Özgür Özel) da doğum günü. Umarım o gün bunu yaş günü hediyesi olarak da birlikte açabiliriz” ifadelerini kullandı.