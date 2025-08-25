Babasının izinden gidecek... Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek mimarlık fakültesini kazandı

Hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Nehir Zeyrek'in babası Ferdi Zeyrek de mimardı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
Geçen haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.
ÖZGÜR ÖZEL SINAVA GÖTÜRMÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.
Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.