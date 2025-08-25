Babasının izinden gidecek... Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek mimarlık fakültesini kazandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 11:09:00
Haber Merkezi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran bir haber geldi. Nehir Zeyrek, babasının mesleğini seçerek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

Hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Nehir Zeyrek'in babası Ferdi Zeyrek de mimardı.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Geçen haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL SINAVA GÖTÜRMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.

