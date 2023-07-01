Babasının sözleri yürek yaktı... Motosiklet kazasında ölen Ezgi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:06

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:07

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında sollamak yapmak isteyen Gökhan Demirkapı'nın kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşı Ruşen Can'ın kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı.

Demirkapı'nın arkasındaki Ezgi Nehir Uçarlı, savrularak başını kaldırıma çarptı. Başında kaskı da olan Uçarlı, hayatını kaybetti. Yaralanan Demirkapı ile Can sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Taburcu edilen Gökhan Demirkapı'nın ise 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Demirkapı, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

'CENNETİN RESMİNİ ÇİZMEYE GİTTİ'

Ezgi Nehir Uçarlı için bugün Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye anne Arife Sağlam, baba Mustafa Uçarlı, kız kardeşi Deniz Uçarlı ile okul arkadaşları katıldı.

Ezgi'nin arkadaşları tabuta çiçek bırakırken, anne Sağlam diğer kızı Deniz'e sarılıp, gözyaşı döktü.

Baba Uçarlı, kızının üniversitede okumayı ve ressam olmayı hedeflediğini belirterek, "Üniversitede, güzel sanatlar fakültesi okuma hedefi vardı. Resim yapmayı çok seviyordu. Ancak olmadı, cennetin resmini çizmeye gitti" dedi.

Uçarlı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.