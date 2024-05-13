Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:54
Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Abone Ol google-news

Küçük Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda, Y.Ç. (30) ile babası P.Ç. (52) arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgayı ayırmak isteyen S.S. (26), Y.Ç. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Y.Ç.’yi gözaltına aldı.


sakarya haberleri

İlgili Haberler

Sakarya’da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sakarya’da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!
Sakarya’da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpışan SUV araç alev aldı

Sakarya’da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpışan SUV araç alev aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?

'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!
Sigara parası için banka şubesine saldırdılar

Sigara parası için banka şubesine saldırdılar
Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'

Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…
Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!