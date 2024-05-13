Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Küçük Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda, Y.Ç. (30) ile babası P.Ç. (52) arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgayı ayırmak isteyen S.S. (26), Y.Ç. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Y.Ç.’yi gözaltına aldı.
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