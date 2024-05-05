Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligdeki son hafta öncesi teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
SON HAFTA RAKİP DERBİDE KOCAELİ
Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
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