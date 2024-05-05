Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligdeki son hafta öncesi teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 19:52
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SON HAFTA RAKİP DERBİDE KOCAELİ

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.


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