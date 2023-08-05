Bafra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 15 yaşında bir çocuk ölü bulundu
Ankara’da 13 yaşındaki Osman Can Ç.’nin parkta ölü bulunmasının ardından bu kez de Samsun’da 15 yaşındaki Y.Ö., imam hatip ortaokulu bahçesinde ölü bulundu.
Bafra'da Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak’taki Bafra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 15 yaşındaki Y.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANKARA’DA DA 13 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÖLÜ BULUNMUŞTU
Ankara Altındağ Karapürçek Mahallesi’nde de 13 yaşındaki Osman Can Ç.’nin cansız bedeni bulunmuştu. Osman Can Ç.’nin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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