Bafra'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu'nda saat 12.30 sıralarında Osman Zeki Yılmaz'ın kontrolündeki 61 KA 418 plakalı buğday yüklü TIR'ın dorsesi iddiaya göre seyir sırasında kaydı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşıdan gelen Ercan Yılmaz'ın kullandığı 55 AET 519 plakalı cam yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ercan Yılmaz'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Osman Zeki Yılmaz ile yanındaki Erdi Öztürk ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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