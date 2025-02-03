Samsun'da konteynerde yangın paniği: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın önündeki konteynerde çıkan yangında, binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Samsun'da konteynerde yangın paniği: Apartman sakinleri tahliye edildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:59

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde bulunan konteynerde sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükselmesi üzerine binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürdü. Yangında binanın dış cephesi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Etiketler: #Samsun #Yangın

İlgili Haberler

Samsun'da '20 dakikada' hırsızlık: Otomobille kaçan şüpheli yakalandı

Samsun'da '20 dakikada' hırsızlık: Otomobille kaçan şüpheli yakalandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi
Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!

Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler