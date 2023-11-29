Bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.P., P.S., Y.K. ve B.Ö.’yü yakaladı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Bakanın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler!
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- Şeriat kuralları Afganistan’ı aratmadı
- Fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama
- O görüntülere ulaşıldı
- 'TBMM başkanına açık mektup...'
- Ölen motosikletlinin kurye olduğu belirlendi