'Bagajda' yolculuğa bin 665 lira ceza

Eskişehir’de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince bin 665 lira ceza kesildi.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:17
'Bagajda' yolculuğa bin 665 lira ceza
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Odunpazarı ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen 26 AFJ 830 plakalı otomobilin bagajında oturan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarından aracın bagajında oturularak seyahat edildiğini belirleyen polis ekipleri, plakaya ‘araç dışında yolcu taşımak’ suçundan bin 665 lira idari para cezası yazdı. 


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