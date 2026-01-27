Bağcılar'da çekici dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi'nde 15.00 sıralarında yaşandı.

Yokuş aşağı caddede seyreden çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi. Dehşet saçan çekici park halinde bulunan bir kamyona çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkartmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık uğraşı sonucu çıkartılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.