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Bağcılar'da tartıştığı sürücüye küfretti: Sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı

Bağcılar'da tartıştığı sürücüye küfretti: Sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı

21.07.2025 17:42:00
Güncellenme:
DHA
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Bağcılar'da tartıştığı sürücüye küfretti: Sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı

Bağcılar’da trafikte tartıştığı sürücüye küfrederek saldıran kişi, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıd

 Bağcılar’da iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada hafif ticari aracın sürücüsüne küfrederek saldıran diğer sürücü başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. 34 MPM 242 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle hafif ticari araç sürücüsü aracına binip uzaklaşmak istedi. Bu sırada tartıştığı kişi küfür ederek aracın üzerine doğru koştu.

Hafif ticari araç sürücüsü, aracında bulunan sopayla koşarak üzerine gelen kişiye vurdu. Başına aldığı sopa darbesiyle yere yığılan kişi kısa süre hareketsiz kaldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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