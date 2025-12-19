Bağcılar'da taşlı saldırıda katledilen 12 yaşındaki Meryem’in davası görüldü: 'Münferit değil politik'

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Zekerriya Ali, 2024 ocak ayında Suriyeli uyruklu Meryem Samou (12) ve A.S. (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Yaşanan olayda, Meryem Samou yaşamını yitirdi.

Fail Ali hakkında, “Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

Dosyanın istismar yönünden genişletilmesi talebi doğrultusunda çocukların ifadeleri alınırken, adli tıp sürecinin başlatıldığını belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 26 Mart 2026 tarihine ertelendi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Özge Fındık ve Sevda Demirtaş duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuştu. Avukatlar, çocuk cinayetlerinin münferit değil, politik olduğunu vurgulayarak, cezasızlık düzenine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ve çocukları koruyamayan bu sistemi durdurmakta kararlı olduklarını belirtti.