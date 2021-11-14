Bağcılar Oto Center'daki kanlı baskın kamerada!

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Oto Center'da dün akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi öldürüldü. Olay anında yaşanılanlar bir yurttaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)
14 Kasım 2021 Pazar, 07:19
Bağcılar Oto Center'daki kanlı baskın kamerada!
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İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Oto Center'da yer alan bir otomobil galerisinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırı, dün saat 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisinde meydana gelmişti.

Otomobille galeri önüne gelen saldırganlar kurşun yağdırdıkları Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar'ı öldürerek olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırı anı saniye saniye bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırganlar silahla ateş ediyor, ardından olay yerinden kaçıyor. Yaşanan dehşeti saniye saniye yansıtan görüntülerde, yurttaşların olay esnasında polisi arayarak durumu haber verdiği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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