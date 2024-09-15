Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:30

TEM İSTOÇ mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler