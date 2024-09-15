Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası! 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
TEM İSTOÇ mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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