Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 21:38

Güncelleme: 21.06.2024 - 21:38

İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan, Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasp ettikten sonra kaçmaya başladı. Altuntaş’ın, silahıyla havaya ateş etmesi üzerine saldırgan da silahıyla Avşin Altuntaş'a ateş ettikten sonra taksiye binerek kaçtı. Göğsünden yaralanan emekli polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, arabaya doğru ilerleyen saldırganın bir süre sonra araçtaki emekli polis memuru Altuntaş ve arkadaşının cep telefonunu alarak uzaklaştığı ardından da Altundaş’ın şüphelinin peşinden havaya ateş açtığı daha sonra da isabet eden kurşunla yere yığıldığı görülüyor.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda Bahçelievler ile Kartal'da çeşitli tarihlerde iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen ve aralarında Bağcılar'da Altundaş'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelinin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Kaleşnikof AK-47 marka tüfek, 1 adet Kaleşnikof AK-47 marka tüfeğe ait şarjör, 15 adet 7.62mm çaplı fişek, 5 adet tabanca şarjörü, 155 adet 9.19mm çaplı fişek ele geçirildi.