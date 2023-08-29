Bağcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bağcılar’da bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Bağcılar’da bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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