Bağcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bağcılar’da bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:01
Bağcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Bağcılar’da bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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