Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığa dava açıldı

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:17

İtalya'dan İstanbul Bağcılar'da saç ekimi için geldiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki İbrahim Gül'ün ölümüne ilişkin davanın iddianamesi hazırlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim'de İbrahim Gül'ün saç ekimi için hastaneye gittiği belirtilerek, doktor sanık Mehmet Albayrak'ın sorumluluğundaki anestezi teknikleri sanıklar Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimi başlamadan önce Gül'ün kalp krizi geçirdiği anlatıldı. Akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak hastanın kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığı aktarılan iddianamede, Gül'ün anjiyoya alınarak kalp damarına stent takıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, kamera kayıtlarında, sanık Albayrak'ın hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce ekim yapılan odaya girdiği, öncesindeki lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına olduklarının görüldüğü aktarıldı.

"SANIKLAR KUSURLU "

Gül'ün "akut koroner sendrom" sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin rapora da yer verilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:



"Soruşturma kapsamında alınan sanık ve tanık ifadeleri ile Adli Tıp Kurumu raporu birlikte değerlendirildiğinde, sanık Mehmet Albayrak'ın kendisine saç ekimi işlemi için gelen hastaya yapılan operasyona bizzat katılmayarak sorumluluğundaki anestezi teknikerleri sanıklar Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi'ye uygulanması gereken dozu ve uygulanış şeklinin ne olduğu yönünde talimatta bulunmadan lokal anestezi ile diğer işlemleri yaptırması ve işlemlere ait tıbbi belge düzenlenmemesinin eksik olduğu anlaşılmıştır.



Bu nedenle hastaya saç ekimi sırasında yapılan işlemlerle ölüm nedeni arasında illiyet bağı olup olmadığı hususunda kesin değerlendirme yapılamamasının sanık doktor ve anestezi teknikerlerinin eylemleri yönünden şüpheyi ortadan kaldırmamıştır. Hastane başhekimi sanık Çağrı Serdar Elgörüş de saç ekimi işlemleri yapılmayan hastane bölümünde SGK kaydı olmayan tekniker ve asistanlar tarafından kayıt dışı hasta kabul edilerek işlem yapılması nedeniyle denetim görevini yerine getirmemiştir. Sanıkların eylemleri ve neticesinde gerçekleştiği şüphesi bulunan İbrahim Gül'ün ölüm olayında, sanıkların kusurlu olduğu mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşılmaktadır.”

6'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

