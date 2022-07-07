Tekneler alev alev yanmıştı: Ambarlı Balıkçı Barınağı'ndaki yangının nedeni belli oldu

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:25

Avcılar Emniyet Müdürlüğü, barınakta 7 teknenin ağır hasar aldığı yangınla ilgili tanıkların ifadelerini aldı. Tekne sahibi bir tanık balık tutmaya çıkmadan önce tekne motoruna yakıt ikmali yapan bir balıkçının yangın çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

Görgü tanığı, S.G.'nin benzin alev alınca panikle denize açıldığını, diğer teknelerin de bu sırada alev aldığını anlattı. Denizköşkler Mahallesi'nde gözaltına alınan S.G.'nin, "Balığa çıkmak için hazırlık yapıyordum. Tekne motoruna yakıt ikmali yaparken benzin, açık olan piknik tüpüne sıçradı. Bir anda her taraf alev alarak yanmaya başladı. Paniğe kapılıp denize açıldım" dediği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

