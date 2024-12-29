Bağcıoğlu'ndan Bakan Göktaş'a sert tepki!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 19:30

Güncelleme: 29.12.2024 - 19:30

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Yıllardır çözülemeyen sorunların gözardı edildiğini vurgulayan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettik. Ancak bu açıklamalar, yıllardır çözülemeyen sorunları göz ardı eden ve istatistiklere dayalı bir algı yönetiminden öteye geçemeyen bir tabloyu ortaya koyuyor. Şehit ve gazi ailelerimizin meselelerini çözmek yerine, yalnızca ziyaret sayıları ve geçmiş yıllardan kalan uygulamalarla övünen bu yaklaşımı asla kabul edemeyiz. Gerçek sorunları görmezden gelerek, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yaşadığı sıkıntıları çözemezsiniz.

Sayın Bakan ne diyor? 'Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik.' Biz ne diyoruz? Evet, seferber ettiğinizi söylüyorsunuz, ama nerede? TBMM’de bekleyen 18 kanun teklifini hayata geçirmediniz. Özlük hakları, er/erbaş emsal düzenlemesi, eğitim desteği ve istihdam gibi hayati konulara dair somut bir adım attığınızı göremiyoruz.

Sayın Bakan ne diyor? '30 bin 993 Kıbrıs gazimize Milli Mücadele madalyalarını tevcih ettik.' Biz ne diyoruz? Kıbrıs gazilerimize tevcih ettiğiniz madalyalar KKTC tarafından verilmiştir, siz sadece dağıtımını yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında kendi madalyamızı gazilerimize veremedik. Bu eksikliği ne zaman gidereceksiniz?

“DAHA FAZLA DESTEK VEREBİLMEK ADINA NE YAPMAYI PLANLIYORSUNUZ?”

Sayın Bakan ne diyor? 'Türk Hava Yolları ve Ajet ile yüzde 50 indirim sağladık.' Biz ne diyoruz? Bu düzenleme zaten yıllar önce hayata geçirilmiş bir uygulama. Bakanlığınızın bu konudaki yenilikçi bir çalışması olmadığını görüyoruz. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza daha fazla destek verebilmek adına ne yapmayı planlıyorsunuz?

Sayın Bakan ne diyor? '76 bin 781 ziyaret gerçekleştirdik.' Biz ne diyoruz? Ziyaretler önemli, ancak gerçek sorunları çözmek daha önemlidir. Gazilerimizin ortez ve protez ihtiyaçları için hâlâ Ankara’ya gelmek zorunda kalması bir utançtır. Bölgesel ihtisas hastaneleri kurulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Ancak bu konuda hiçbir adım atılmadı.

Sayın Bakan Ne Diyor? '81 ilde Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları düzenledik.' Biz ne diyoruz? Derneklerimiz maddi sıkıntılarla boğuşurken, bu buluşmalar sadece sembolik bir anlam taşır. Şehit ve gazi derneklerimiz zorunlu harcamalarını bile karşılamakta zorlanıyor. Bu derneklerin sorunlarına çözüm üretecek bir programınız var mı?

Sayın Bakan, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz sizin istatistiklerle süslenmiş söylemlerinizi değil, gerçek ve kalıcı çözümleri bekliyor. Hatırlatmak isterim."